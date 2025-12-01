Stadı savaş alanına çevirdiler! Ajax-Groningen maçı tatil edidi

  • İSTANBUL
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hollanda 1. Futbol Ligi’nin 14. haftasında oynanan Ajax–Groningen karşılaşması, tribünlerden sahaya atılan meşale ve havai fişekler nedeniyle tatil edildi.

Geçen ay hayatını kaybeden arkadaşlarını karşılaşmanın başında anmak isteyen Ajax taraftarları, sahaya meşale ve havai fişek atınca maçın hakemi karşılaşmayı durdurdu.

Müsabakanın başlamasıyla taraftarlar tekrar sahaya meşale ve havai fişek atınca oyunu durduran hakem ve yardımcıları ile iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, Johan Cruyf Arena'daki karşılaşmanın tatil edildiğini duyuruldu.

Ajax Kulübü de yaptığı açıklamada, yaşananları "skandal" olarak nitelendirerek özür diledi.

 

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Stadyumun etkilenen bölümündeki seyirciler arandı. Ayrıca stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekleri tespit etmek için köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Başka önleyici tedbirler de uygulandı. Buna rağmen bu durumu engelleyemedik. Elbette failleri tespit etmek ve sorumluları başka yollarla araştırmak için kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bu, faillerin tespit edilmesini sağlarsa gerekli işlemleri yapacağız."

