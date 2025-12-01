  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Van'da Önemli Adım! İran Başkonsolosluğu Açılıyor!

Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var

Alın size rakamlar! BAE ile ne işimiz var öyle mi laikçiler?

Üç bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele

Dünyayı şok eden gelişme: Katil Netanyahu affını istedi!

İran’da kritik görüşme trafiği: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bir an önce durdurulmalı

Sanayide temiz üretim dönemi başlıyor 6000 tesise yeşil dönüşüm belgesi

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

AK Parti-MHP-DEM Parti ittifakı olabilir mi? Merak edilen sorunun cevabı geldi

Türkiye uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtı! FGN TUG S01 Uzayda
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna heyeti, Florida'daki görüşmelerde Ukrayna'nın geleceğini masaya yatırdı. Rubio, hedeflerinin sadece savaşı bitirmek değil, "Ukrayna'yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak" olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı amaçlayan barış planı görüşmeleri kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Hallandale Beach'te bir araya geldi. Toplantı sonrası her iki heyet de görüşmelerin verimli geçtiğini duyurdu.

 

RUBİO: AMAÇ, SADECE SAVAŞI BİTİRMEK DEĞİL

Rubio, Cenevre'deki görüşmelerin üzerine inşa edilen "son derece verimli bir toplantı" gerçekleştirdiklerini belirterek, hedeflerinin sadece savaşı durdurmak olmadığını vurguladı:

"Bu sabah da söylediğim üzere, burada hedefimiz savaşı bitirmek fakat mesele sadece savaşı bitirmek değil. Sadece savaşı durdurmak değil, aynı zamanda Ukrayna'yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz."

Bakan, ayrıca Ukrayna'nın gerçek bir refah dönemine girmesini arzuladıklarını, Ukrayna halkının savaştan "tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve müreffeh olacak şekilde" çıkmasını istediklerini dile getirdi.

 

RUSYA İLE TEMASLAR MOSKOVA'DA DEVAM EDECEK

Rubio, barış sürecinin hassas ve karmaşık olduğunu, ancak kaydedilen ilerleme sayesinde iyimser olduklarını ifade etti. Sürecin devamına ilişkin önemli bir bilgiyi de paylaştı:

"Hafta boyunca yaptığımız temaslarda bunu ilerlettik ve bugün bunların üzerine ilaveler yaptık... Bu hafta ilerleyen günlerde Sayın Witkoff, Moskova'ya gittiğinde süreç devam edecek. Bununla birlikte Rus tarafıyla çeşitli seviyelerde temas halindeyiz ve onların görüşlerini de oldukça iyi anlıyoruz."

 

UMEROV: AMACIMIZ GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR UKRAYNA

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ise, ABD yönetimine ve yetkililerine minnettarlığını dile getirdi. Umerov, açıklamasında toplantının verimli ve başarılı geçtiğini belirterek:

"Amacımız güçlü ve müreffeh bir Ukrayna'dır. Burada Ukrayna'nın geleceğini konuştuk. Ukrayna ve Ukrayna halkı için önemli olan tüm meseleleri ele aldık... İlerleyen aşamalarda sizi bilgilendirmeye devam etmeyi umuyoruz" dedi.

 

NATO'dan Ukrayna açıklaması
NATO'dan Ukrayna açıklaması

Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları
Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Zelenskiy ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi
Zelenskiy ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi

Dünya

Zelenskiy ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi

Ukrayna'ya iletildi Putin anlaşmaya hazır
Ukrayna'ya iletildi Putin anlaşmaya hazır

Gündem

Ukrayna'ya iletildi Putin anlaşmaya hazır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23