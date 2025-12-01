ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı amaçlayan barış planı görüşmeleri kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Hallandale Beach'te bir araya geldi. Toplantı sonrası her iki heyet de görüşmelerin verimli geçtiğini duyurdu.

RUBİO: AMAÇ, SADECE SAVAŞI BİTİRMEK DEĞİL

Rubio, Cenevre'deki görüşmelerin üzerine inşa edilen "son derece verimli bir toplantı" gerçekleştirdiklerini belirterek, hedeflerinin sadece savaşı durdurmak olmadığını vurguladı:

"Bu sabah da söylediğim üzere, burada hedefimiz savaşı bitirmek fakat mesele sadece savaşı bitirmek değil. Sadece savaşı durdurmak değil, aynı zamanda Ukrayna'yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz."

Bakan, ayrıca Ukrayna'nın gerçek bir refah dönemine girmesini arzuladıklarını, Ukrayna halkının savaştan "tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve müreffeh olacak şekilde" çıkmasını istediklerini dile getirdi.

RUSYA İLE TEMASLAR MOSKOVA'DA DEVAM EDECEK

Rubio, barış sürecinin hassas ve karmaşık olduğunu, ancak kaydedilen ilerleme sayesinde iyimser olduklarını ifade etti. Sürecin devamına ilişkin önemli bir bilgiyi de paylaştı:

"Hafta boyunca yaptığımız temaslarda bunu ilerlettik ve bugün bunların üzerine ilaveler yaptık... Bu hafta ilerleyen günlerde Sayın Witkoff, Moskova'ya gittiğinde süreç devam edecek. Bununla birlikte Rus tarafıyla çeşitli seviyelerde temas halindeyiz ve onların görüşlerini de oldukça iyi anlıyoruz."

UMEROV: AMACIMIZ GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR UKRAYNA

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ise, ABD yönetimine ve yetkililerine minnettarlığını dile getirdi. Umerov, açıklamasında toplantının verimli ve başarılı geçtiğini belirterek:

"Amacımız güçlü ve müreffeh bir Ukrayna'dır. Burada Ukrayna'nın geleceğini konuştuk. Ukrayna ve Ukrayna halkı için önemli olan tüm meseleleri ele aldık... İlerleyen aşamalarda sizi bilgilendirmeye devam etmeyi umuyoruz" dedi.