Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi
Yerel

Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen ve sonrasında rahatsızlanan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi (45) yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede kanında yüksek oranda karbonmonoksit çıkan İğdi’nin nargiledeki kömürden zehirlendiği düşünülüyor.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen, nargile içen 4 kişi bir süre sonra fenalaştı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sabah'ta yer alan habere göre yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karnbonmonoksit oranı yüksek çıktı.

Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği iddia edildi. Diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

