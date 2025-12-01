Roma’dan Osmanlı’ya uzanan su medeniyeti: İzmit’in 2700 yıllık sırları

Roma döneminde Bithynia Valisi Plinius'un girişimleriyle kente su getirildiğini ifade eden Sevinç, şu bilgileri paylaştı: "Bithynia Valisi Plinius, milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Trajan'a yazdığı mektuplar sonucunda aldığı maddi desteklerle Paşasuyu bölgesinden şehir merkezine kilometrelerce uzunlukta bir antik su kemeri sistemi kurulmasını sağladı. Dünyadaki birçok antik kentte olduğu gibi bu sistem de su kaynağından merkeze su taşıyordu. Günümüzde bazı parçaları depremler nedeniyle yıkılmış durumda. Roma döneminde kentin su ihtiyacı, Paşasuyundan gelen suyla karşılanıyordu. Bu sistem, hem içme ve temiz su ihtiyacını hem de hamam ve tuvaletlerde hijyen amaçlı kullanım ihtiyacını karşılıyordu. Benzer sistemler o dönemde dünyadaki birçok kentte bulunuyordu."