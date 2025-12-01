Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu
Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesine mevcut MYK üyelerinin tamamı girerken Parti Meclisi'ndeki 49 kişi yerini korudu. 32 yeni isme yer verilen listede 12 ismin üzeri çizildi. Seçimde Özgür Özel'in listesinin firesiz seçildiği öğrenildi.
CHP 39. Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelikleri için seçimleri yapıldı.
Kurultayda 60 kişi olan PM üye sayısı 80’e çıkarıldı. PM için 145 kişi aday oldu. CHP lideri Özgür Özel, anahtar listesinde mevcut PM’deki 48 ismi korudu. Ana muhalefet lideri 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listeye aldı.
12 KİŞİ ÇİZİLDİ
Özel, mevcut PM’den 12 kişiyi ise anahtar listesine eklemedi.
Özel’in tercih etmediği isimler Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Berna Özgül, Hikmet Yalım Halıcı, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Özgür Ceylan, Mehmet Akın Denizaslanı ve Ali Haydar Hakverdi oldu.
Partisini televizyon programlarında “Silivri gündemine sıkıştığı gerekçesiyle” eleştiren Ali Haydar Fırat, parti tabanında tartışılan isimlerden biriydi. Berkay Zengin ise son dönemde sosyal medya paylaşımlarında parti içinde de tepki çekmişti.
Yapılan seçimde Özgür Özel'in anahtar listesinin firesiz seçildiği öğrenildi..
Ayrıntılar geliyor….