  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Van'da Önemli Adım! İran Başkonsolosluğu Açılıyor!

Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var

Alın size rakamlar! BAE ile ne işimiz var öyle mi laikçiler?

Üç bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele

Dünyayı şok eden gelişme: Katil Netanyahu affını istedi!

İran’da kritik görüşme trafiği: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bir an önce durdurulmalı

Sanayide temiz üretim dönemi başlıyor 6000 tesise yeşil dönüşüm belgesi

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

AK Parti-MHP-DEM Parti ittifakı olabilir mi? Merak edilen sorunun cevabı geldi

Türkiye uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtı! FGN TUG S01 Uzayda
Dünya ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon
Dünya

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

ABD ile Suriye'ye bağlı güvenlik güçleri, 24–27 Kasım’da Suriye’nin güneyinde DEAŞ’a ait 15’ten fazla silah deposunu tespit ederek imha etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 24–27 Kasım tarihleri arasında Suriye’nin güneyinde düzenlenen ortak operasyonlarda DEAŞ’a ait 15’ten fazla silah deposunu tespit ederek imha etti.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede DEAŞ’ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yapılan operasyonların DEAŞ’ın bölgede yeniden güç kazanmasını engellemeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. DEAŞ’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz"
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: “Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz”

Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: “Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz”

Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!
Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!

Gündem

Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!

Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var
Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var

Aktüel

Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var

"Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşası Sempozyumu" İZÜ’de Gerçekleştirildi
“Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşası Sempozyumu” İZÜ’de Gerçekleştirildi

Aktüel

“Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşası Sempozyumu” İZÜ’de Gerçekleştirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23