Göztepe muhteşem döndü

Geçen hafta Kocaelispor'la berabere kalan Göz-Göz geriye düştüğü maçta Antalya'yı devirdi. Antalyaspor, 40. dakikada Veysel’in attığı golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 48’de Taha ile beraberliği yakaladı. 52’de sahne alan Juan galibiyeti getiren golü attı

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u mağlup etti: 1-2.

4. dakikada sol kanattan Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mady Boli'nin vuruşunda kaleci Heliton meşin yuvarlağı kornere çeldi. 25'te sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe atışında Heliton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 39'da ceza sahası sol çaprazdan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. 40'ta sağ kanattan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

4 DAKİKADA İKİ GOL GELDİ

48'de Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu: 1-1. 52'de Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti: 1-2. 64'te Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

SABRA VE FURKAN'IN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Göztepe'nin genç hücumcusu İbrahim Sabra ile tecrübeli stoper Furkan Bayır'ın sakatlıkları henüz geçmedi. Furkan, bireysel olarak çalışmalara başlarken teknik direktör Stanimir Stoilov, henüz hazır olmadığı için oyuncuyu kadroya dahil etmedi. Sabra'nın ise devreyi kapattığı gelen bilgiler arasında.

ARDA OKAN FORMASINA KAVUŞTU

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Kocaelispor karşılaşmasındaki 11'i Antalyaspor karşısında değiştirdi. Tek değişiklik yapan Stoilov, Ruan yerine kart cezasını tamamlayan Arda Okan'ı sahaya sürdü.

TARAFTAR ŞOV YAPTI

Göztepe taraftarı, Antalyaspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Antalya'ya gelen sarı-kırmızılılar, şehrin çeşitli yerlerinde bayraklar ve flamalarla Antalya'da bayram havası estirdi. İlk düdükten önce tribünlerdeki yerini alan sarı-kırmızılılar, maç boyunca tezahüratlar ve marşlarla takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.