  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Beşiktaş, zorlu deplasmanda hata yapmadı

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun

Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı

Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

252 bin Türk'ü katlettiler! İznik ayininde gürültü çok, Çanakkale ayininde ses seda yok!

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı
Ekonomi 531 firmaya dahilde işleme izni verildi
Ekonomi

531 firmaya dahilde işleme izni verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
531 firmaya dahilde işleme izni verildi

Ticaret Bakanlığınca ekim ayında 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya ise hariçte işleme izni verildi. 24 belge ise firmaların talebi üzerine iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimine ilişkin ekim ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

 

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu
Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu

Gündem

Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Resmi İlanlar

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi
Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ekonomi

Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!
Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

Ekonomi

Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23