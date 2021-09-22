Teröristbaşı Karayılan’dan telsizle itirafı: İçten içe çöküyoruz

Göksel Çağlav Ankara



Türkiye’de varlığını devam ettiremeyen ve çekildiği Kuzey Irak’ta mağaralara kapanan terör örgütü PKK’nın kendi içinde de sorunlar yaşanıyor. Örgütün üst düzey kadrosunda anlaşmazlıkların yaşandığı, bu nedenle terör baronlarının örgütü bir arada tutma konusunda da zorlandıkları telsiz konuşmalarına yansıyor.

Kaçarak teslim olanlar çok fazla arttı

PKK’nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan geçtiğimiz gün örgüt telsizinden yaptığı konuşmada, ikna yoluyla Türkiye’ye teslim olan örgüt üyelerinin çok fazla arttığını ve bununla baş edemediklerini itiraf etmek zorunda kaldı. Karayılan, örgütten kaçanların bir kısmının da Irak’taki KDP güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul eden teröristbaşı, beceriksizliklerini de örgüt içerisindeki kutuplaşmalara bağlayarak içten içe çöküşlerini, “Tarihe baktığımızda tüm Kürt özgürlük hareketleri, içten yedikleri darbeler sonucu yenilmişlerdir. Tarihimizde bunun pek çok örnekleri vardır. Bu açıdan bugün de bizim içimize dikkat etmemiz lazım. Zaten düşman birliği bozmak ve iç çatışma yaratmak için habire çalışıyor. Neden? Çünkü tarihimizde hep iç sorunlardan dolayı kaybeden bir toplumdan geliyoruz. Bu toplumun birliğini, beraberliğini bozan birtakım hastalıklı faktörler var. Ve bunların şu veya bu biçimde üzerimizde hâlâ yaşayan bazı etkileri söz konusu” sözleriyle anlattı.

Katılım da azaldı, çünkü...

Terör örgütü PKK’ya yeni katılımın olmamasını da açıklamaya çalışan eli kanlı katil, sınırlara yapılan güvenlik duvarları ve üstün teknolojiye sahip kameraları hedef aldı. Duvarların örülmesinin ardından örgüte eleman sağlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Karayılan, çaresizliğini “Eğer çok yiğitsen o kapılara, yollara koyduğun kameraları, ajan ve polisleri kaldır bir bakalım hele akın akın Kürt gençleri dağlara geliyor mu gelmiyor mu?” sözleriyle ortaya koydu.