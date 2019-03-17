Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!

Haçlı zihniyetinin yüzyıllardır Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırgan tavrı değişmedi. Dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlara yönelik Haçlı zihniyetinin saldırıları sürerken, son olarak Yeni Zelanda’da Brenton Tarrant isimli Hristiyan terörist, Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı söylemler barındıran sözde manifestosunu yayınladı ve camilere saldırdı. Olay sırasında 50 Müslüman şehit oldu, yine 50 Müslüman da yaralandı.

Saldırının ardından, akıllara ABD kucağındaki Feto’nun söylemleri geldi. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in çevresindeki FETÖ’cülere söylediği Haçlıları öven sözler, elebaşının Müslümanlardan nefret eden zihniyete olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Geçtiğimiz senelere ait sohbette teröristbaşu şunları söylüyor:

“Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere, onlar sizin kadınınıza kızına ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki Müslümanlıkla kafirlik bir harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi... O güzellik, o beriki çirkinlikle bir araya gelince; kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu.”