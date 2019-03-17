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Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!

Yeni Zelanda’da Hristiyan teröristin camilere yönelik saldırısı, akıllara teröristbaşı Fetullah Gülen’in Haçlıları övdüğü sohbeti getirdi.

17 Mart 2019 Pazar 11:48

Haçlı zihniyetinin yüzyıllardır Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırgan tavrı değişmedi. Dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlara yönelik Haçlı zihniyetinin saldırıları sürerken, son olarak Yeni Zelanda’da Brenton Tarrant isimli Hristiyan terörist, Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı söylemler barındıran sözde manifestosunu yayınladı ve camilere saldırdı. Olay sırasında 50 Müslüman şehit oldu, yine 50 Müslüman da yaralandı.

Saldırının ardından, akıllara ABD kucağındaki Feto’nun söylemleri geldi. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in çevresindeki FETÖ’cülere söylediği Haçlıları öven sözler, elebaşının Müslümanlardan nefret eden zihniyete olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Geçtiğimiz senelere ait sohbette teröristbaşu şunları söylüyor:

“Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere, onlar sizin kadınınıza kızına ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki Müslümanlıkla kafirlik bir harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi... O güzellik, o beriki çirkinlikle bir araya gelince; kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:51
  1. FETÖ
  2. Yeni Zelanda
  3. haçlılar
  4. haçlılar mabedinize saldırmaz
  5. Fetullah Gülen
  6. teröristbaşı
  7. Brenton Tarrant

YORUM YAZ

  • Malatya Malatya 4 dk önce
    Fetoda zaten kâfir söylese ne olacak
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe11 dk önce
    Bak şu yalançıya... daha düne kadar efendisi olan Batı’ya “ben sizin köpeğinizin” diyordu. Bak Irak’a bak Afganistan’a bak bak ama gördüğün efendinden sana atılan kemik se namusumuza ilişmez dersin tek derdi kemik olanın Nesin’e İffet Nesine namus “onu kirletmeden duramaz”nesine mabed(cami) onu ahır yapar yıkmadık der...
  • AhmetAhmet18 dk önce
    Doğru demiş kainat papazı, haçlılar onların mabedlerine, hanelerine dokunmaz, çünkü haçlıların derdi papazlarla, kendilerine itlik edenlerle değil. Haçlıların derdi kendilerine boyun eğmeyen, otoritelerini, dinlerini, varlıklarıni... hiç bir şeylerini hiç bir şekilde kabul etmeyen Müslümanlarladır... ondandır... bu haçlılar tabi ki kainat papaza ve onun mankurtlaşmış müritlerine dokunmazlar : böyle sâdık itleri kolay kolay bulamazlar, ne de olsa 40 senedir kapılarında mındar kemiklerle besledikleri insan görünümlü hayvanlarıdır.
  • Kocasolak Kocasolak 27 dk önce
    Bosna Hersek’te neler olmuştu bu MENDEBUR bunları yazdığında. Tarihi Haçlı çapulcularının yaptıklarını bilmeyen kördür.

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