0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Teröristbaşı Fetullah Gülen'den darbe talimatı!

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Türkiye'deki örgüt üyelerine çağrı yaparak 15 Temmuz'da başarısız olan darbe girişimini tamamlamaları yönünde talimat verdi.

23 Nisan 2019 Salı 22:19

15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşı yeni yayımlanan videosunda yaşanmış darbelerin aylarına gönderme yaptı ve '15 Temmuz'u tamamlayın' talimatı verdi. Elebaşı Gülen, her zaman olduğu gibi örgüt mensuplarını yine 'cennete girme' vaadinde bulundu.

Teröristbaşı Fetullah Gülen yayınladığı son videosunda örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimini tamamlama talimatı verdi.

Türkiye'de daha önce gerçekleşen darbelere atıfta bulunan eli kanlı terörist, bu ayların kirlendiğini, yarım kalan işlerin tamamlanması halinde örgüt mensuplarının cennete gidebileceğini söyledi.

FETÖ elebaşı konuşmasının bir kısmında, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 27 Mayıs görmüş olanlar olarak, 12 Martı görmüş olanlar olarak, Haziran, Temmuz, Haziran görmüş olanlar... Bir de ne vardı Aralık filan mı? Aralık vardı galiba, bir de Temmuz vardı. Temmuz görmüş olanlar...

Ayların çoğu kirlenmiş. Efendim onların arındırılmasını Allah (celle celaluhu) size bırakmış. Cenab-ı Hakk size o kadar iş bırakmasaydı, onlarla beraber nasıl cennete girecektiniz ki? Hazreti Ebu Bekir ile beraber nasıl olacaktınız ki?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:19
  1. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • SelimSelim22 dk önce
    Hz Ebu Bekir sizi çıktığınız deliğe tıkar lan soysuz it. Öyle mubarek bir zatın adını ağzına alma fetö p.çi.
  • DenizDeniz22 dk önce
    Vay oro...bu çocuğu darbe talimatı vermiş öylemi onun ağzına s....ız biz, hele o talimatı hele bi hayata geçirsinler bakalım,şerefsiz godoş fetö .
  • Bır Allahın kuluBır Allahın kulu22 dk önce
    Bu donazor huyundan vaz geçmiyor.Ata sözü vardır su uyur düşman uyumaz küfür güçleri ve onların uşakları kesinlikle kötü huylarından vaz geçmez fırsat bulsalar darbe yaparlar muhakak hükümet tedbirini alsın
  • ÖmerÖmer23 dk önce
    Seçimlerden sonra biti kanlandı köpeğin. Şehit oluruz yine vermeyiz bu vatanı.
  • Ekrem Ekrem 23 dk önce
    Fetttoooooş,,!
  • Benden söylemesi..eski fetö sempatizanıBenden söylemesi..eski fetö sempatizanı26 dk önce
    Fettuşi kardeşler. Tevbe edin, kendi ananıza ve vatanınıza savaşmayı bırakın. 1 dolarlarınızı TLye bozdurun yol yakın iken. Yoksa hepiniz ya niyazi, yada zindanlarda çürüyeceksiniz
  • bozerenbozeren28 dk önce
    Allah bizi senin ve senin gibilerin şerrinden korusun. bunlar suikast da yapabilirler. aman dikkatli olunsun!
  • Recep GülerRecep Güler30 dk önce
    papaza inana saftır-saf değilse haindir!!!dikkat edin,önceden belki tanıyamamış olabilirsiniz,ki bizlerde yanılmıştık(((ama bunca zaman sonra hala bunların siyonist-evanjelist canilikler olduğunu anlamadınızsa,yineliyorum-ya gerçekten safsınız;yada gerçekten hainsiniz!!!
  • Hasanali koseHasanali kose32 dk önce
    Senin gibin hoduk papaz cennet vaad eder ayni seytan gibin sana inananlarin haline aciyorum diyemiyorum Allahu Teala akil nimetini verdi köru korune cdhenneme gidiyorsunuz hry zptaallar
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 35 dk önce
    Fetullah köpeğinin vaad ettiği cennete gitmeden önce bizim Cehennemimizden geçeceksiniz ALLAH ŞAHİDİMİZ HODRİ MEYDAN ŞEREFŞİZLER ....
  • Adanalı.Adanalı.35 dk önce
    Bu şerefsiz zındık hala koyunları cennetle kandırmaya çalışıyor.
  • tuğrultuğrul36 dk önce
    Ulan godumun münafığına bak hele. Köpek soyu yiyorsa şeyin kalk gel sen yapsana .Alçak seni fırsat bulduğum an ben geberteceğim bilmiş ol.
  • alpagualpagu39 dk önce
    gelin bakalım....bekliyoruz 1 dolarlık zavallılar.....
  • hercaihercai41 dk önce
    Bu adam cenneti de haram ediyor muslumanlara! Fe Suphanallah!
  • VatandaşVatandaş41 dk önce
    Hadi oradan it geberdin gittin hala senin köpek ağzınla güya konusturuyorlar .bizde inandık. Yahudi mezarlığında kicina sokuyorlar topuzu zebaniler 2 senedir.vesselam.
  • ahsenahsen42 dk önce
    Darbe geliyorum, demez!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Akar: “Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere”
  1. Bakan Akar: “Yeni askerlik sistemiyle..
  2. Başkent’te elektronik eşya..
  3. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
  4. Mısır'da referandum sonuçları açıklandı
  5. Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında..
  6. Beykoz’da 23 Nisan coşkusu kardeş..
  7. Giresun’da heyelan: Karayolu trafiğe..
  8. Erdoğan'dan ABD açıklaması:..
  9. Filistinlilerden caddeleri kapatan..
  10. Rusya'dan ABD'nin İran kararına tepki
  11. Küçük golfçülerin 23 Nisan coşkusu
  12. Murat Kekili'den anlamlı davranış:..
  13. Bakan Akar'dan ABD'nin tehdidine..
  14. İki marketi birden soydu, paraları..
  15. Sri Lanka'daki terör saldırıları
  16. Londra'da Ara Güler sergisi
  17. PKK sevici aidatçı Tabipler..
  18. Dağdan kaçan teröristler teslim oldu!
  19. Hafriyat kamyonundan üzerine çakıl..
  20. Defalarca yere yığıldı, yardıma gelene..
  21. HKP'den Taksim provokasyonu!..
  22. Kılıçdaroğlu: “YSK’nın KHK kararı..
  23. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
  24. Musul’daki feribot faciasında ölü..
  25. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
  26. İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar..
  27. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den darbe..
  28. "Cezayir'de diyaloğu reddeden odaklar..
  29. Suriye ordusu sivilleri vurdu: 7 ölü,..
  30. Gençlerden Kahramanmaraşlı..
Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

Günün Karikatürü

24 Nisan 2019
Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı