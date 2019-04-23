Teröristbaşı Fetullah Gülen'den darbe talimatı!

15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşı yeni yayımlanan videosunda yaşanmış darbelerin aylarına gönderme yaptı ve '15 Temmuz'u tamamlayın' talimatı verdi. Elebaşı Gülen, her zaman olduğu gibi örgüt mensuplarını yine 'cennete girme' vaadinde bulundu.

Teröristbaşı Fetullah Gülen yayınladığı son videosunda örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimini tamamlama talimatı verdi.

Türkiye'de daha önce gerçekleşen darbelere atıfta bulunan eli kanlı terörist, bu ayların kirlendiğini, yarım kalan işlerin tamamlanması halinde örgüt mensuplarının cennete gidebileceğini söyledi.

FETÖ elebaşı konuşmasının bir kısmında, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 27 Mayıs görmüş olanlar olarak, 12 Martı görmüş olanlar olarak, Haziran, Temmuz, Haziran görmüş olanlar... Bir de ne vardı Aralık filan mı? Aralık vardı galiba, bir de Temmuz vardı. Temmuz görmüş olanlar...

Ayların çoğu kirlenmiş. Efendim onların arındırılmasını Allah (celle celaluhu) size bırakmış. Cenab-ı Hakk size o kadar iş bırakmasaydı, onlarla beraber nasıl cennete girecektiniz ki? Hazreti Ebu Bekir ile beraber nasıl olacaktınız ki?"