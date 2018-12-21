Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vererek YPG terörüne son verileceğini açıklamıştı.

Erdoğan'a inanmadılar

Erdoğan'ın bu sözlerini seçim malzemesi olarak yorumlayanlar oldu. Ancak Donald Trump ile yapılan görüşmeden sonra ABD'nin bölgeden çekilme kararı Türkiye'nin icraatlarını ortaya koydu.

Salih Müslim: Erdoğan boşa konuşmuyordu

Öyle ki YPG de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin 'boş' olmadığını gördü. Terör örgütü YPG'nin diplomatik ilişkiler sorumlusu Müslim">Salih Müslim, yaptığı açıklamada bunu itiraf etti.

Müslim">Salih Müslim, ABD ile Türkiye'nin perde arkasında anlaştığını söylerek, "Erdoğan’ın, ‘Ben şöyle yaparım, böyle yaparım’ demesi de boş değildir. Demek ki bu konularda ABD ile konuşuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.