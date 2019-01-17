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Terörist koruyucusu ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristleri koruyan ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:54
Terörist koruyucusu ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Vatandaşlarına 'terör' ve 'keyfi tutuklamalar'dan dolayı Türkiye’ye seyahat planlarını yeniden değerlendirmeye almaları çağrısında bulundu.

Türkiye'yi 3. seviye olarak gösterdiler

Türkiye genelinde seyahat riskinin 3’üncü seviyede olduğu belirtilirken, Suriye ve Irak sınırı bölgelerinde riskin 4’üncü, yani en üst seviyede olduğu kaydedildi.

'Terör saldırısı olabilir'

Terör gruplarının Türkiye’ye yönelik saldırı planlarına devam ettiklerinin belirtilidiği açıklamada olası saldırıların önceden uyarı ya da işaret olmadan gerçekleşebileceği ve saldırılarda genellikle “turistik yerler, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, eğlence kulüpleri, restoranlar, ibadet yerleri, kültür ve spor merkezleri, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer halka açık mekanların” hedef gösterildiği belirtildi.

ABD'li kamu çalışanlarının izinsiz gidemediği yerler

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Amerika’nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceği iddia edildi.

Zira Türkiye’de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri yasak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:54
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Mardin
  8. Hatay
  9. Gaziantep
  10. Diyarbakır
  11. Bitlis
  12. Bingöl
  13. ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
  14. abd
  15. amerika birleşik devletleri

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