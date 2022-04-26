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Dünya Terörist İsrail Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'yı kapatmayı planlıyor!
Dünya

Terörist İsrail Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'yı kapatmayı planlıyor!

İşgalci siyonistler, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek isteyen Müslümanlara engel olmak, mescide ulaşmayı zorlaştırmak için kontrol noktaları oluşturacak. '13-40 yaş arası erkeklerin Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya girmesine kesinlikle engel olunacak'

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:33:00 -
Terörist İsrail Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'yı kapatmayı planlıyor!

Kur'an'ın nüzul olmaya ve İslam'ın nurunun yayılmaya başladığı ilk gece olan Ramazan ayının 27. Gecesi'ne tekabül eden Kadir Gecesi İslam alemi tarafından heyecan bekleniyor.

İşgalci siyonist rejim, bu minvalde Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gitmek isteyen Müslümanlara engel olmak için kollarını sıvayarak her türlü barbarlığı yapma hususunda yemin etmişçesine hazırlıklar yapıyor.

'13-40 yaş arası erkeklerin Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya girmesine kesinlikle engel olunacak'

Edinilen bilgilere göre Kadir Gecesinde Mescid-i Aksa'da namaz kılacak olanlara engel olmak isteyen siyonist işgal rejimi 13-40 yaş arasındakilerin ve 40-50 yaş arasındakilerin mescide girmesine engel olarak Müslümanları bu faziletli gecede ibadet etmekten alıkoyacak.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını ve saldırılarını Ramazan ayında daha da artıran işgalci siyonist rejim, Yahudilerin sözde bayramlarında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını daha rahat yapmak için saldırdı.

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