Terörist Ahlam Albashir’in yeni ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah adliyeye sevk edilen terörist Ahlam Albashir, emniyette verdiği yeni ifadesine ulaşıldı. Önceki ifadesinde örgütle ilk olarak 2017’de temas kurduğunu ve YPG/PYD üyesi Ahmed A. ile tanıştıktan sonra başladığını aktaran Albashir, “Ahmed A. ile sevgili olduk. Daha sonra Ahmed, Cerablus’a gitti ben de gittim. Ardından bana görevler teklif etti. Daha sonra Ahmed’le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı” demişti.

Yalanı itiraf etti

Eylemde yer alan hücrenin kilit isminin emniyette verdiği ifadelerin bir kısmına daha ulaşıldı. PKK/YPG üyesi Albashir’in yeni ortaya çıkan ifadesinde kullandığı “Suriye’deki ‘Hacı’ kod adlı teröriste İstiklal Caddesinden fotoğraflı takip olayının gerçek olmadığı, bunu kendini kurtarmak için söylediği bir yalan olduğunu anlattığı ortaya çıktı.



Saldırgan terörist 13 sayfalık ifadesinde, iş adamı olarak sandığı PKK/YPG’de istihbarat biriminde sözde ‘komutanı’ olan Hasan C. tarafından ‘Hacı’ kod adlı örgüt yöneticisiyle tanıştığını, Hacı’nın da 2022 yılının Temmuz ayında Cerablus’a görevlendirdiğini, ancak bu görevi kabul etmediğini, bunun üzerine Hacı’nın kendisine Bilal Hassan ile Türkiye’ye gideceğini söylediğini, bu teklifi kabul ettiğini anlattığı öğrenildi. Temmuz ayında Hacı kod adlı PKK/YPG sorumlusu tarafından kendisine 400 TL para ve iki telefon verdiğini, İdlip’te Bilal Hassan'a teslim edildiğini ve onunla birlikte 27 Temmuz’da Hatay’a geldiğini söylediği belirtildi. Hatay’dan da İstanbul’a geldiği ve Bilal’in kendisine Türklerden nefret ettiğini söylediği öğrenildi.



Hatay’dan İstanbul’a ‘doblo’ tipi bir araçla geldiklerini, burada Ferhat Habeş adlı kişinin evinde karı-koca süsüyle ‘Bilal Hassan’ ile beraber geldiklerini anlattı. Bilal Hassan’ın evden dışarıya hiç çıkmadığını anlatan Albashir, olaydan 11 gün önce Taksim’e gittiğini söyledi.



Albashir: “Pazar günü Bilal Hassan, Yasir (Yasir El-Korali) ile beraber yola çıktık. Taksim’e geldik, Bilal bana beyaz poşet ve kahverengi sırt çantasını verdi, sen git, ben geliyorum” diye ifade verdi.

İkinci bir kişi yoktu

Terörist, emniyetteki işlemlerinde, “Ben bir mağazanın önüne geldiğimde telefonuma kendime ait fotoğrafım gelince korktum, paniğe kapıldım. Şüphelinin ifadesinde “çantalarla otururken, kalktım bir mağazaya gittim. Bana Hacı bana bir fotoğraf attı. Seni izliyoruz çantaların yanına git’ dedi. Ben çantaların yanına gittim, korktum çantayı bırakıp Taksim’e doğru yürüdüm” dedi. Ancak Emniyet ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmada, kadının fotoğrafının çekilmediği, ifadesinde bunu kendisini kurtarmak için söylediği ortaya çıktı. Polisin araştırmalarında bombacı kadının hiç yerinden kalkmadığı, İstiklal Caddesi’nde ikinci bir kişi olmadığı belirlendi.



Saldırıyı yapan Ahlam Albashir, olaydan sonra bir taksiye binip Esenler’e gittiğini, burada Ahmet Jaskar’la buluşup Küçükçekmece’ye gittiklerini söyledi. Ahmet Jaskar’ın elindeki telefonu kırdığını söylediği öğrenildi.



Öte yandan saldırganın 4 ay boyunca Esenler’den hiç çıkmadığı, “Uyuyan Hücre” olarak eylem talimatı aldıkları öğrenildi.