Öldü sanılan kadın tatilde çıktı!

Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan Z.T.'yi 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazırlarken polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı. Büyük endişe yaşayan komşuları gelen haberle bu kez sevindi.