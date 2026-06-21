Petrol düştü, kakao fırladı!

ABD-İran mutabakatı petrol fiyatlarını aşağı çekerken, Fed'in şahin mesajları altın ve diğer değerli metalleri baskıladı. Kakao ise haftanın en çok kazandıran emtiası oldu. Emtia piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararı ve ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Petrol fiyatları gerilerken, değerli metaller satış baskısıyla karşılaştı. Tarım ve yumuşak emtialarda ise yükselişler öne çıktı.