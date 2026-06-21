  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz! Petrol düştü, kakao fırladı! Büyük iddia: Montella'ya sürpriz teklif! Türk Milli Takımını bırakıyor mu? Başvuru şartlarında esneme! Evlilik kredisinde yeni dönem Türkiye’nin ilki olacak Üretime geçmek için gün sayıyor Milli emlak duyurdu: 10 bin TL'ye arsa alma fırsatı!
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Petrol düştü, kakao fırladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol düştü, kakao fırladı!

ABD-İran mutabakatı petrol fiyatlarını aşağı çekerken, Fed'in şahin mesajları altın ve diğer değerli metalleri baskıladı. Kakao ise haftanın en çok kazandıran emtiası oldu. Emtia piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararı ve ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Petrol fiyatları gerilerken, değerli metaller satış baskısıyla karşılaştı. Tarım ve yumuşak emtialarda ise yükselişler öne çıktı.

#1
Foto - Petrol düştü, kakao fırladı!

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan 14 maddelik mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri azalttı. Bu gelişme petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi. Fed'in politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasına rağmen yıl içinde faiz artırımı ihtimalini güçlendiren açıklamaları, doların yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi son 13 ayın en yüksek seviyelerini görürken, bu durum özellikle değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Hafta boyunca gümüş yüzde 5, platin yüzde 3,2, paladyum yüzde 1,9 ve altın yüzde 1,3 değer kaybetti. Spot altının ons fiyatı haftayı 4 bin 169 dolar seviyelerinde tamamladı.

#2
Foto - Petrol düştü, kakao fırladı!

Baz metallerde ise Çin ekonomisine ilişkin zayıf veriler satışları hızlandırdı. Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'de perakende satışlar ve yatırımlara ilişkin verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle alüminyum, bakır, nikel ve çinko fiyatlarında düşüş yaşandı. Tarım emtialarında ise tablo tersine döndü. ABD'de kışlık buğday üretiminin son 60 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceği yönündeki beklentiler ve olumsuz hava koşulları tahıl fiyatlarını destekledi. Buğday yüzde 2,9 yükselirken, pirinç yüzde 1,4, mısır ve soya fasulyesi yüzde 0,9 değer kazandı.

#3
Foto - Petrol düştü, kakao fırladı!

Yumuşak emtialarda ise en dikkat çekici yükseliş kakaoda yaşandı. Batı Afrika'daki aşırı yağışlar ve El Nino kaynaklı üretim riskleri nedeniyle kakao fiyatları haftalık bazda yüzde 10 arttı. Kahve de Brezilya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle yüzde 4,9 yükseldi. Doğal gaz ise artan soğutma talebi beklentisiyle yüzde 2,5 değer kazanarak petrol piyasasından pozitif ayrıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı
Siyaset

Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı

Silivri Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçiminde 3. turda 20 oyla CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı.
Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti
Spor

Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı
Gündem

Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
Gündem

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusu..
Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü
Yerel

Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Samsun’da hastanede tedavi gören eltisine refakatçi olmak için yola çıkan Zeliha Özmen, içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarp..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda kritik açıklamalarda b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23