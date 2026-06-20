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Dünya İsrailli gaspçılardan Batı Yaka’da yeni saldırı! Baba-oğul kurşunların hedefi oldu
Dünya

İsrailli gaspçılardan Batı Yaka’da yeni saldırı! Baba-oğul kurşunların hedefi oldu

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İsrailli gaspçılardan Batı Yaka’da yeni saldırı! Baba-oğul kurşunların hedefi oldu

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, baba ve oğul iki Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Yaka’da İsrailli gaspçılar, Filistinlilere yönelik yeni saldırılar düzenledi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ateş açtı.

 

El-Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesinde gerçek mermiyle ateş açan İsrailliler, baba ve oğul iki Filistinliyi yaraladı. Ayrıca bir Filistinli gence saldıran İsrailliler, genci başından ve yüzünden ağır yaraladı. Filistin Kızılayı ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere nakletti.

 

Aktivistleri zorla evden çıkardılar

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrailliler, Batı Yaka’nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan tarım alanlarında Filistinlilere ait bir hayvan ağılını yıktı. Rahhal ailesine ait ağılı yıkan İsrailli saldırganlar, ağıldaki koyunları dışarı çıkararak dağılmalarına neden oldu.

 

Batı Yaka’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Curiş köyünde ise bir eve giren yabancı aktivistlere saldıran İsrailliler, söz konusu evi abluka altına aldı.

 

Çevrede İsrail bayrakları taşıyarak kışkırtıcı eylemlerde bulunan saldırganlar, eve sığınan yabancı aktivistleri ve beraberlerindeki kişileri bulundukları yerden çıkararak bölgeyi terk etmeye zorladı.

Olayın ardından bölgeye gelen İsrail ordusu, Filistinlileri ve aktivistleri uzaklaştırarak geri dönmelerini engelledi.

 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka  ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

 

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1169 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 666 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 23 bin kişinin tutuklanmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

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