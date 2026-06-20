Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerini karşı karşıya getiren dev mücadelede gülen taraf ev sahibi ABD oldu. Turnuvanın ikinci hafta müsabakasında Avustralya ile kozlarını paylaşan Amerika Birleşik Devletleri, sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılarak gruptaki puanını 6'ya yükseltti.
ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükselterek son 32'ye kalmayı garantiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci hafta maçında A Milli Takımımızın rakipleri ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.
ABD RAHAT KAZANDI
Ev sahibi ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess (K.K) VE 43. dakikada Alexander Freeman kaydetti.
ABD SON 32'Yİ GARANTİLEDİ
Bu sonuçla birlikte ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı. Grubun son maçında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile karşılaşacak.