  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’ Kasım Gülpınar’dan vefa mesajı: Bir müslüman olarak Erdoğan'ın yanındayız Düşmanın korkulu rüyası olacak: Zırhı delik deşik eden silah geliyor! Şeriat gelecek diye korkuttular: Avrupa'da İslami okul paniği Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik Uçak gemisi üretebilen 7. ülke olduk! Erdoğan: Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı” Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...' İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat! Veysi Uyanık’tan Sözcü TV’deki soruya gönderme! ‘Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim’
Ekonomi Trump'tan ülkelere Hürmüz müjdesi: Geçiş ücreti olmayacak
Ekonomi

Trump'tan ülkelere Hürmüz müjdesi: Geçiş ücreti olmayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump'tan ülkelere Hürmüz müjdesi: Geçiş ücreti olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

"Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak"

Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." ifadesini kullanırken, İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, İsrail'den ne istediğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, İsrail'den ne istediğini açıkladı

Dünya

ABD Başkanı Trump, İsrail'den ne istediğini açıkladı

ABD Başkanı Trump: Maalesef Hamaney'e zarar verdim
ABD Başkanı Trump: Maalesef Hamaney'e zarar verdim

Gündem

ABD Başkanı Trump: Maalesef Hamaney'e zarar verdim

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye gideceğim
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye gideceğim

Dünya

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye gideceğim

Küba için 48 dakikalık sinsi plan! Trump'tan Latin Amerika'yı kana bulayacak küstah tehdit!
Küba için 48 dakikalık sinsi plan! Trump'tan Latin Amerika'yı kana bulayacak küstah tehdit!

Gündem

Küba için 48 dakikalık sinsi plan! Trump'tan Latin Amerika'yı kana bulayacak küstah tehdit!

Hamas'tan Trump'a çağrı!
Hamas'tan Trump'a çağrı!

Dünya

Hamas'tan Trump'a çağrı!

Kibirli Trump eski liderleri gömdü, İran’a salladı! Ben gelene kadar paçayı kurtardılar
Kibirli Trump eski liderleri gömdü, İran’a salladı! Ben gelene kadar paçayı kurtardılar

Aktüel

Kibirli Trump eski liderleri gömdü, İran’a salladı! Ben gelene kadar paçayı kurtardılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

Bu avrupa liderlerinin hepsinin canı Cehenneme...! Korkak herifler,durduk yerde bu Conileri milletin başına bela ettiler...!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23