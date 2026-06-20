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Otomotiv Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek
Otomotiv

Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

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Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlanan servisler, Togg'un büyüyen müşteri kitlesine erişim kolaylığı sağlıyor.

Togg, İstanbul'daki kullanıcılarına daha kolay hizmet sunmak amacıyla yeni servis ve teslimat merkezlerini devreye alacağını duyurdu. Şirket Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak.

Togg, Türkiye genelinde genişleyen bir sabit ve mobil servis ağı ile hizmet veriyoe. Güncel verilere göre ülkede 47 sabit servis noktası ve 43 mobil servis aracı bulunuyor

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Şehrin farklı bölgelerinde açılan bu merkezler, araç sahiplerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlanan servisler, Togg'un büyüyen müşteri kitlesine erişim kolaylığı sağlıyor.

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