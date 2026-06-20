Beyoğlu Kaymakamlığı duyurdu! 24 saat boyunca yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 21 Haziran'da ilçede yapılması planlanan toplanma ve gösterilere ilişkin yasak kararı aldığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, söz konusu toplanmaların kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere neden olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 21 Haziran günü saat 00.01 itibarıyla ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi ve benzeri tüm etkinliklerin 24 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 21.06.2026 günü idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 21.06.2026 günü saat 00:01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR.

Alınacak tedbirler kapsamında saat 10:00 itibariyle;

- Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılması,

- Taksim Meydanı’nın bariyerle kapatılması, araç ve yaya trafiğinin kapatılması gerekirse

kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

- Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılması, yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü

şekilde yaya girişlerin yapılması,

- İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan’a kadar bariyerleme yapmak suretiyle

kapatılması,

- İstiklal Caddesi ve ara sokakların Tünel Meydana kadar araç ve yaya trafiğine kapatılması,

gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

- Karaköy Meydan ve çevresinin bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması,

- Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde

araç ve yaya girişlerin yapılması,

- Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak,

Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve bağlı

ara sokakları, Firuzağa Meydanı ve bağlı ara sokakları’nın bariyerleme yapmak suretiyle

kapatılması, bu noktaların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç

ve yaya girişlerin yapılması,

- Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar

dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve

araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.