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Gündem Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı
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Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı

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Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı

Paraguay'la karşılaşacak Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS ile ilgili vatandaşlara uyarı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum.

Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."

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