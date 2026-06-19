Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı
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Paraguay'la karşılaşacak Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS ile ilgili vatandaşlara uyarı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum.
Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."
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