Bakan Tekin öğretmenlerin Bülent Ecevit döneminde yazdığı mektubu okudu

Denizli'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, partililer ile bir araya geldi.

"Allah hepinizden razı olsun"

AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldığını ifade eden Bakan Tekin, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Eğer Cumhurbaşkanımız bunları yapıyor ise eğer bizler bu hizmetleri yapabiliyorsak arkamızı döndüğümüzde dimdik duran, heyecanlı bu teşkilatın hakkı var. Hakkınızı helal edin, Allah hepinizden razı olsun. Bir şeyler yapabiliyorsak, biz eğer hizmetlerimizi yapabiliyorsak, biz eğer devlet malını, kamu malını vatana millete hizmet edecek şekilde kullanıyorsak, biz eğer baklava kutularında para taşıyan belediye başkanlarından değil de, millete hizmet aşkı ile çalışan belediye başkanlarına sahipsek arkamızda dimdik duran bu teşkilatın hakkı var" dedi.

Muhafazakar insanların uzun yıllar siyasetten engellendiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Siyasetin dürüstlük üzerinde kurulmuş bir ilişki olduğuna inanıyorum. Hatırlayın 1970'li yıllarda Yeşilçam'da filmlerinde siyaset hep ahlaki olarak sorumlu, karakteri zayıf insanların yaptığı iş olarak gösterildi. muhafazakar Anadolu insanlarına denildi ki, 'Siz çok dürüstünüz. Siz siyaset yapmayın. Siz siyasetin dışında kalın.' Bilinçaltımıza bu işledi. Sonra siyasete girmeye başlayınca bu sefer de 10'ar yıllık periyotlarla darbeler ile önümüz kesildi. Darbelerle yapılmak istenen şeyler engellenmeye çalışıldı. 2001 yılında Cumhurbaşkanımız 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi" diye konuştu.

Ecevit döneminde gönderilen mektubu okudu

Bakan Tekin, Başbakan Bülent Ecevit döneminde Cumhuriyetin 100. yılına gönderilen mektupları açıkladı. Eski Başbakan Bülent Ecevit döneminde hayata geçirilen "Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?" projesi kapsamında 23 yıl önce öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği mektupları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Eski Türkiye ile ilgili eğitime dair konuları sizlerle paylaşayım. Eski Türkiye'de eğitim nasıldı? Bugün nasıl? Ben bunu anlatırken muhalefetin milletvekilleri, muhalefet siyasi partiler bana kızıyorlar. Benim sözlerimden alınıyorlar, rahatsız oluyorlar. 2023 yılında elime bir dosya geçti. Ben de o dosya üzerinden anlatıyorum bunları. Peki o dosya ne? Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan iken 2002 yılında bir proje başlatıyor. Diyor ki 'Cumhuriyetin 100. yılı yaklaşıyor. Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Herkes mektup yazsın' diyor. Başlatılan proje PTT üzerinden yürütülüyor. 29 Ekim 2023 günü PTT o mektupları bana teslim etti. O mektuplar AK Parti iktidarı başlamadan önce Türkiye'ye özgü mektuplar. O gün eğitim nasılmış? Ben anlatayım."

"İnşallah 50 kişilik sınıflarda ders yapabilirim"

Bir öğretmenimiz orada 100. yıldaki Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı mektupta, 'İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabilirim' diyor. 2002 yılında bir öğretmenimizin hayali 45-50 kişilik sınıfta ders yapabilmek. Bugün Denizli'de sınıf başına düşen öğrenci sayımızı liselerde 9, ortaokul ve ilkokullarda 12-15. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah cumhuriyetin 100. yılında koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulum olur.' Arkadaşlar bütün inşaatlarımız 1. sınıf inşaat. Doğalgazına kadar tüm ihtiyaçları tamamlanmış. Bunu siz yaptınız arkadaşlar. Allah razı olsun sizlerden. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah cumhuriyetin 100. yılında ben çocuklarımızı tuvalet ihtiyacını gidermek için okul dışına göndermek zorunda kalmam.' 22 -23 yıl önce okullarımız nasılmış? Şimdi nasıl? O yüzden eski Türkiye'yi sık sık hatırlamak lazım. Mesela bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyetin 100. Yılında okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' Şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. 65 bin okulumuzun tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 65 bin okulumuzdaki 650 bin sınıfımızın hepsinden devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var Öğretmenimiz neyi hayal etmiş? Biz neyi yapmışız? Eski Türkiye nasılmış? Şimdi nasıl bir Türkiye var? Bunlar AK Parti ailesinin Cumhurbaşkanımıza verdiği destekler ve onun sayesinde yaptığımız yatırımlar sayesinde bu noktaya geldik"

CHP'li belediyelerin sadece polemik üretip ve dedikodu yaptığını dile getiren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da, "Sizin müsteşarlığınız döneminde başlattığınız, bakanlığınız döneminde çok da ileriye götürdüğünüz Mesleki Eğitim Merkezlerimiz (MESEM). Bunun kıymetini en çok Denizli bilir. Çünkü Denizli bir üretim şehridir, çünkü Denizli bir istihdam şehridir. Biz asla ara eleman demiyoruz. Bizim terminolojimiz farklıdır. Biz çırak diyoruz, biz kalfa diyoruz, biz usta diyoruz. Bu şehir önümüzdeki dönemde önümüzdeki 10 yıllarda çıraklığın, kalfaların ve ustaların üzerinden yol yürüyecek. Onun için MESEM noktasında sizlere çok teşekkür ediyoruz. Muhalefet konuda sizi çok eleştiriyor, iş kazaları başka bahaneler diyorlar. İnanın Denizli teşkilatı olarak biz sizin arkanızdayız. Biz sizin her daim yanınızdayız. Sizi eleştirecekler çünkü siz MESEM projesiyle birlikte bütün muhalefeti çırak çıkardınız. Onun için sizlere çok teşekkür ederiz. 2024 seçimlerinden bugüne iki yılda fazla zaman geçti. Bugün biz sadece üç ilçede belediyede hizmet veriyoruz. Geri kalanın neredeyse tamamı CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Maalesef son iki yıldır Denizli'mize hiçbir şey yapılmadı. Bunların hiçbir projesi yok. Bunların hiçbir kitabı yok. Bunların hiçbir programı yok. Her şeyden önemlisi bunların bir şey yapmaya niyetleri yok. Onun için biz AK Parti teşkilatı olarak dindik ayaktan durmak zorundayız. CHP'li belediyeler ne yapıyor? Sadece ayda bir kere mecliste toplanıyor dedikodu yapıyorlar, polemik üretiyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sonra 1 ay yatıyorlar, yine polemik üretiyorlar" şeklinde konuştu.