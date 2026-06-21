Başvuru şartlarında esneme! Evlilik kredisinde yeni dönem

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, "2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278 bin 275'e ulaştı. Bu ay 9 bin 200 gence 1 milyar 52 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 212 bin 872 gencimizin yanında olduk" dedi.