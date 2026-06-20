  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’ Kasım Gülpınar’dan vefa mesajı: Bir müslüman olarak Erdoğan'ın yanındayız Düşmanın korkulu rüyası olacak: Zırhı delik deşik eden silah geliyor! Şeriat gelecek diye korkuttular: Avrupa'da İslami okul paniği Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik Uçak gemisi üretebilen 7. ülke olduk! Erdoğan: Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı” Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...' İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat! Veysi Uyanık’tan Sözcü TV’deki soruya gönderme! ‘Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim’
Gündem Yarına dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

Yarına dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yarına dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Beyoğlu ve Şişli'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu'nda, İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Galip Dede caddeleriyle Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas, Nuri Ziya sokakları trafiğe kapalı olacak.

Selime Hatun Cami, Çiftevav, Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri ise gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

 

Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit, Dolapdere Taksim caddeleri, Barbaros, Piyalepaşa, Tarlabaşı bulvarları ile Melek Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Şişli'de ise Taşkışla ve Askerocağı caddeleri gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.

İstanbul'da metro raydan çıktı
İstanbul'da metro raydan çıktı

Gündem

İstanbul'da metro raydan çıktı

İstanbul ve Tekirdağ’da zehir baskınları: 134 kilo eroin ele geçirildi
İstanbul ve Tekirdağ’da zehir baskınları: 134 kilo eroin ele geçirildi

Gündem

İstanbul ve Tekirdağ’da zehir baskınları: 134 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!
İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Gündem

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler
Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

Gündem

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23