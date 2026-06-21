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İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

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İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Türkiye’nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy’ün işletmeye alınmasının ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hakkında açıklamada bulundu. Hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLADI Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını söyledi.

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

5 YENİ İSTASYON HİZMETE BAŞLADI Bakan Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını dile getirerek “Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık.” ifadesini kullandı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

“Bugüne kadar Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek”

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ Uraloğlu, hattın tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:

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Foto - İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz!

“Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat edecek.”

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