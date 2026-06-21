Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

Mustafa Sefa'nın çalışmalarında renk kullanımının dikkat çekici olduğunu dile getiren Aydemir, şunları söyledi: "Sefa çalışmalarında özellikle renkleri, parlaklığı, ışığı ve gölgeyi çok iyi kullanıyor. Detaylar onun için çok önemli. Sefa'nın çalışmalarının birçoğunda imza gibi kullandığı bir hayvanı var. Arıları çok seviyor, biz de ona 'çalışkan arı' diyoruz. Sefa, CİMER'i inşa edildiği bir platform olarak çizdi ve birçok ressamın teknolojik imkanlardan nasıl faydalanabileceğine yönelik bir öykü hazırladı. O öyküyü de resmetmiş oldu." "Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık" Baba Cengiz Akdeniz ise oğlunun 2023 yılında Bilim ve Sanat Merkezinin Görsel Sanatlar Bölümünü kazandığını belirtti. Mustafa Sefa'nın küçük yaşlardan itibaren tasarıma ilgi duyduğunu anlatan Akdeniz, şöyle devam etti: "Sürekli kitaplar okuyarak yapacağı resimlere hayallerini katmaya çalışıyor. Film izlemeyi seviyor. Yapacağı resimleri o filmlerden etkilenerek oluşturmaya çalışıyor. Sefa küçüklüğünden beri lego oynamayı çok severdi. İlkokula başlamadan önce lego setlerinden küçük parçaları birleştirerek çeşitli tasarımlar yapardı. Böyle bir yarışmada başarısının tescillenmesi bizi çok mutlu etti. Oğlumuzun bu çalışmalarını desteklerken aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de öğrenmesini önemsiyoruz." Ödül töreninde büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Akdeniz, "Çok heyecanlandık. Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık." dedi.