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Kene tehdidine doğal çözüm! Binlerce keklik ve sülün doğaya bırakılacak Hafta sonu değişen uyku düzeni için önlem alın! Tam bir kalkan olacak! Sosyal jetlag... Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz! Petrol düştü, kakao fırladı! Büyük iddia: Montella'ya sürpriz teklif! Türk Milli Takımını bırakıyor mu? Başvuru şartlarında esneme! Evlilik kredisinde yeni dönem Türkiye’nin ilki olacak Üretime geçmek için gün sayıyor
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Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

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Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

Elazığlı 10 yaşındaki Mustafa Sefa Akdeniz, "CİMER'e Renk Kat" yarışmasında çizdiği eserle Türkiye birincisi olarak büyük başarıya imza attı.

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Foto - Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

Elazığ'da yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Sefa Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" adlı yarışmada ilkokul kategorisinde "Cumhurun izi maarifin ellerinde renklenir" resmiyle Türkiye birincisi olarak ailesi ve öğretmenlerinin gururu oldu.

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Foto - Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Mustafa Sefa Akdeniz, İletişim Başkanlığınca tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Renk Kat" adlı resim yarışmasına katıldı. Akdeniz, yarışma için "Cumhurun izi maarifin ellerinde renklenir" ismini verdiği resim çizdi. Çizdiği resimle 81 ilden gönderilen 1360 resim arasında Türkiye birinciliği elde eden ve ödülünü 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan alan Akdeniz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

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Foto - Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

“BAŞARILARIMI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUM” Akdeniz, yarışmada birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Duygularını renkler ve çizgilerle ifade ettiğini dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti: "Her resmimi kelimeleri dökmüş gibi yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim alanında kendimi geliştirerek en iyisi olmak istiyorum. Geçmişte ressam Osman Hamdi Bey'in yaptığı gibi milli kültürümüzü tüm dünyaya anlatabileceğim eserler yapmak istiyorum ve ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum. Bunun ilk adımını CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak gerçekleştirdim. Türk halkının isteklerini ve önerilerini özgürce ifade edebildiği CİMER'i küçük ressamların kendi renkleri ve desenleriyle inşa ettiği bir plato olarak görüp resmettim. Duygularımı yansıttığım bu eserle birinci olarak ailemi ve öğretmenlerimi çok mutlu ettim. Bundan sonra disiplinli ve sıkı çalışmaya devam ederek başarılarımı artırmayı hedefliyorum."

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Foto - Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

“ARILARI ÇOK SEVİYOR, BİZ DE ONA ‘ÇALIŞKAN ARI’ DİYORUZ” Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Saliha Aydemir de Mustafa Sefa'nın yaklaşık iki yıldır kurumun atölyelerinde eğitim aldığını belirtti. Yarışmaların Mustafa Sefa için eğlenceli bir süreç olduğunu ifade eden Aydemir, "CİMER yarışması için hazırladığı resimde de önce eskizlerini tamamladı. Üç haftalık disiplinli ve sıkı çalışma sonucunda eserini ortaya çıkardı. Eseriyle Türkiye birincisi olarak beni, ailesini ve kurumumuzu onurlandırarak Ankara'dan döndü." diye konuştu.

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Foto - Hayalindeki CİMER onu zirveye taşıdı! Küçük ressamın büyük başarısı

Mustafa Sefa'nın çalışmalarında renk kullanımının dikkat çekici olduğunu dile getiren Aydemir, şunları söyledi: "Sefa çalışmalarında özellikle renkleri, parlaklığı, ışığı ve gölgeyi çok iyi kullanıyor. Detaylar onun için çok önemli. Sefa'nın çalışmalarının birçoğunda imza gibi kullandığı bir hayvanı var. Arıları çok seviyor, biz de ona 'çalışkan arı' diyoruz. Sefa, CİMER'i inşa edildiği bir platform olarak çizdi ve birçok ressamın teknolojik imkanlardan nasıl faydalanabileceğine yönelik bir öykü hazırladı. O öyküyü de resmetmiş oldu." "Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık" Baba Cengiz Akdeniz ise oğlunun 2023 yılında Bilim ve Sanat Merkezinin Görsel Sanatlar Bölümünü kazandığını belirtti. Mustafa Sefa'nın küçük yaşlardan itibaren tasarıma ilgi duyduğunu anlatan Akdeniz, şöyle devam etti: "Sürekli kitaplar okuyarak yapacağı resimlere hayallerini katmaya çalışıyor. Film izlemeyi seviyor. Yapacağı resimleri o filmlerden etkilenerek oluşturmaya çalışıyor. Sefa küçüklüğünden beri lego oynamayı çok severdi. İlkokula başlamadan önce lego setlerinden küçük parçaları birleştirerek çeşitli tasarımlar yapardı. Böyle bir yarışmada başarısının tescillenmesi bizi çok mutlu etti. Oğlumuzun bu çalışmalarını desteklerken aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de öğrenmesini önemsiyoruz." Ödül töreninde büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Akdeniz, "Çok heyecanlandık. Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık." dedi.

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