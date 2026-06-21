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Yerel Balıkesir'den kötü haber: Orman yangını başladı
Yerel

Balıkesir'den kötü haber: Orman yangını başladı

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Balıkesir'den kötü haber: Orman yangını başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak amacıyla, bölge müdürlüğü ve büyükşehir belediyesi ekipleri ile havadan yangın söndürme helikopter ve uçaklarının katılımıyla yoğun bir müdahale çalışması başlatıldı.

Balıkesir'in oksijen depolarından biri olan Edremit Körfezi'nde korkutan bir orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların arasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgede tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle engebeli arazi üzerinde yayılma eğilimi göstermesi üzerine, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve orman işçisi karadan hızla olay yerine intikal etti. Kara ekiplerinin yanı sıra, sarp arazide alevlerin önünü kesmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde görevli yangın söndürme hava filosu da hemen devreye sokuldu.

 

Yangın bölgesinde acil müdahale kapsamında 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gökyüzünden operasyonu yürütürken; karadan ise 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve itfaiyeye ait 4 su tankeri koordineli olarak alevlere müdahale ediyor.

Taylıeli bölgesindeki orman yangınını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla hava unsurları yukarıdan nokta atışı su atımları gerçekleştirirken, kara ekipleri de hortumlarla alevlerin kalbine müdahale ederek yangının yayılmasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor. Ekiplerin koordineli ve etkin müdahalesi yoğun bir tempoda devam ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak yangının çıkış sebebini araştırmak üzere tahkikat başlattı.

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