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Dünya İran "Hürmüz'ü kapattık" demişti! JD Vance yola çıktı
Dünya

İran "Hürmüz'ü kapattık" demişti! JD Vance yola çıktı

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İran "Hürmüz'ü kapattık" demişti! JD Vance yola çıktı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de başlaması planlanan İran müzakerelerine katılmak üzere Washington’dan ayrıldı. Vance’in görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini daha önce açıkladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de yapılması planlanan İran müzakereleri için Washington’dan ayrıldı. Gelişme, Vance’in Basın Sözcüsü Luke Shroeder tarafından duyuruldu.

Shroeder, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Vance’in uçağa binerken çekilen görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, “Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’ye gitmek üzere Washington’dan ayrılıyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Shroeder, Vance'in uçağa binerken bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullandı.

Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.

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