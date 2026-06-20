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Aktüel Baba dehşet saçtı! Kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını yaraladı
Aktüel

Baba dehşet saçtı! Kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını yaraladı

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Baba dehşet saçtı! Kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını yaraladı

Malatya Yeşilyurt'ta Nejdet Timurkaan, evde tartıştığı kızı Beyza Timurkaan’ı tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra’yı da yaraladı.

Malatya’da bir baba, evde tartıştığı kızını tabancayla öldürüp eşi ile diğer kızını yaraladı.

 

Bıçakla kendisini yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı. Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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