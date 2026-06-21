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Yerel 4,5 aydır aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Yerel

4,5 aydır aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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4,5 aydır aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 7 Şubat’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Baraj Gölü’nde bulundu...

Elazığ’da 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya’dan acı haber geldi.

 

Olay, 7 Şubat tarihinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki İbrahim Kaya, saat 10.00 sıralarında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Haftalarca süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanamamıştı.

 

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Aydıncık köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü içerisinde bir şahıs görüldüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan cansız bendeki çıkartılan şahsın 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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