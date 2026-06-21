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Gündem Kocasından ayrılıp eve dönen genç kadını babası öldürdü
Gündem

Kocasından ayrılıp eve dönen genç kadını babası öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kocasından ayrılıp eve dönen genç kadını babası öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baba, eşinden boşanarak babaevine dönen kızını bıçaklayarak öldürdü. İlçeyi üzen olay sonrası kaçan baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce anlaşamadığı kocasından boşanarak babaevine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KOMŞULAR 112’Yİ ARADI

Olayın duyulması ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kızını öldüren cinayet zanlısı baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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