Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk dersi verdi! Terör örgütü ve uzantılarına istismar alanı bırakılmamalı

Yusuf Kenan Çakıroğlu yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK ile iltisakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyım atanan HDP’li belediyelere günlerdir destek açıklaması yapan, PKK’nın kaçırdığı çocuklarını almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan annelere ise kör ve sağır kesilen CHP’lilere DSP’den ders niteliğinde açıklama geldi.

Annelerin eylemini yakından takip ediyorum

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır’daki annelerin eylemi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Diyarbakır’da son günlerde, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını ifade eden annelerin, HDP İl Binası önündeki oturma eylemlerini dikkatle takip ediyorum. Bölgenin sorunlarına ilişkin, sürekli olarak Diyarbakır teşkilatımızdan bilgi alıyorum. Başta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu olmak üzere, devlet yetkililerini göreve davet ediyorum. Bölge gençlerinin, terör örgütü tarafından nasıl istismar edildikleri, hangi yol ve yöntemlerle dağa götürüldükleri açığa çıkartılmalıdır. Devlet, vatandaşlarına sahip çıkmalı, terör örgütlerine ve uzantılarına istismar alanı bırakmamalıdır. Vatandaşların çocuklarını aramak için gideceği tek bir kapı olmalıdır. O da devletin kapısıdır. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adli İlahi sorar Ömer'den onu'. DSP olarak, süreci en yakından takip etmeyi sürdüreceğimizi belirtiyor, evlatlarını arayan bütün annelerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."