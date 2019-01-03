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Terör uzmanından Türkiye'ye kritik uyarı! 'O teklif bir tuzak olabilir'

Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'de yaşananlar ve ABD'nin önerdiği tampon bölgesi konusunda Türkiye'ye uyarılarda bulundu.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:27
Terör uzmanından Türkiye'ye kritik uyarı! 'O teklif bir tuzak olabilir'

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne yönelik harekâtla ilgili sevkiyatlar aralıksız sürerken PYD/PKK'ya yönelik olası harekâtla ilgili tespitlerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'yi ABD'nin önerdiği tampon bölge konusunda uyardı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası harekâtla ilgili tespitlerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, kritik değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Anadolu'daki askeri birlikler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden sınıra sevkiyat yapılıyor. Sınırdaki askeri unsurlarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının 5 katını ulaştı" dedi. Ağar, ABD'nin "tampon bölge" önerisinin ise bir "tuzak" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir süre daha bekleneceğini" ifade ettiği Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne yönelik harekâtla ilgili sevkiyatlar aralıksız sürüyor.

Habertürk'ün haberine göre, her gün Hatay'dan Mardin Nusaybin'e uzanan Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı devam ederken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. İşte Ağar'ın birbirinden önemli o tespitleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük harekatı

"Bölgeye yapılan sevkiyatlar kapsamında şunu açık biçimde belirtmek gerekir ki, yapılması durumunda gerçekleşecek operasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük harekâtı olacaktır. Bunu bir sayıyla belirtemeyiz ancak Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekâtlarına katılan askeri unsurların 5 katı oranında bir yığınak söz konusu. Anadolu'daki askeri birlikler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden sınıra sevkiyatlar gerçekleşiyor. Bölgeye ateş destek ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu bünyesinde 15'ini hazır olmak üzere 40 bin ÖSO savaşçısı da önemli bir unsur.

Aşama aşama harekat olabilir

Münbiç, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında top yekûn bir harekât olacağını düşünmemekle birlikte konjonktüre göre bu hatta aşama aşama da harekât gerçekleştirilebilir. Bir harekâtta demografik, topografik, psikolojik, direnç hassasiyeti ve ulaşım güzergâhı gibi etkenler vardır.

Tel Abyad ve Ayn El-Arap direnç noktası

Ben yapılması muhtemel olan harekâtta terör örgütünün elindeki Tel Abyad ve Ayn el- Arap'ın (Kobani) büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu iki merkezin alınması direnç ve hassasiyet anlamında büyük önem arz ediyor ve terör örgütünün psikolojik olarak yıkımını getirecek olan iki alandır. Tel Abyad'dan, "yarma tarzı harekât"la girilebilir. Böylelikle terör unsurlarının elindeki bölge de ikiye bölünecektir. Tel Abyad ve Ayn el-Arap'ın diğer hatlardan koparılması bana mantıklı geliyor.

Suriye-Irak bağlantısı kesilmeli

Burada çok önemli bir şey daha var. Suriye ile Irak'ın bağlantısının mutlaka kesilmesi gerekiyor. ABD ve Rusya ile anlaşarak, İran'ı devre dışı bırakmadan bu yapılabilir. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salihi, Irak'ta önemli bir figürdür ve gerçekleştirdiği ziyaret de önem taşımaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki; terör Suriye'den değil, Irak'tan bitirilebilir. Irak'ı kontrol ettiğiniz takdirde Suriye'de terörü kolaylıkla bitirebilirsiniz. ABD'nin Suriye'den Irak'a geçişinin bir nedeni de budur.

Süleyman Şah, Türkiye'nin onurudur

Terör örgütünün elebaşları için para ödülü konulmasının ardından birkaç gündür gündemde olan "Suriye'de tampon bölge" önerisi tamamen bir yemlemedir. Türkiye kesinlikle tampon bölge önerisine dönüp bakmamalıdır. Tampon bölge önce Suriye'yi ardından Türkiye'yi bölmek için ortaya atılan bir öneridir. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi için uygun şartlar mevcuttur. Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin toprağıdır. Orası Türkiye'nin onurudur. Ha Diyarbakır'da bez açmışsınız ha orada bunun bir farkı yoktur ve Türkiye, onuru olan bu toprak için gereğini yapma hakkına da sahiptir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:27
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Ordu
  4. Mardin
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Diyarbakır
  8. ABD
  9. Suriye
  10. Terör Uzmanı Abdullah Ağar

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