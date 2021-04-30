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Gündem Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!
Gündem

Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!

DHKP-C iltisaklı Grup Yorum'un, ölüm orucu talimatına uymayan eski üyeleri Dilan Ekin'i açık hedef göstermesine bir tepki de PKK sevici İnsan Hakları Derneği'nden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:13:00 -
Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Merkezi Kadın Komisyonu, DHKP-C iltisaklı Grup Yorum'un eski üyeleri Dilan Ekin hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. "Bir kadını şiddete açık bir hedef haline getiren açıklamayı son derece tehlikeli buluyor ve kınıyoruz." denilen açıklamada yer alan ifadeler, terör sevicilerin birbirine düştüğünü gözler önüne serdi.

'Müzik militer amaçla kullanılamaz'

Bugüne kadar Grup Yorum'un gerçek yüzünü görmezden gelen İHD, açıklamasında, "Öncellikle, müziğin militer amaçlar için kullanılmasını, 'notaların komutanları' gibi kavramların kullanılmasını, müziğe ve müzisyenlere yapılmış bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz." dedi. Açıklama, "Dilan Ekin için 'Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin' gibi kavramların kullanılmasını insan hakları savunucusu kadınlar olarak kınıyoruz ve protesto ediyoruz." ifadeleri ile son buldu.

Grup Yorum ne demişti?

Grup Yorum, Dilan Ekin'in bu dünyada yeri olmadığı belirterek, "Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün." ifadesini kullanmıştı. Açıklamada, "Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin. Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safı işkencecilerin, Helin'i, İbo'yu katledenlerin safıdır. Bizim yüzümüz ise her zaman 'Yedi Nota'nın komutanları' Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır." denilmişti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

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