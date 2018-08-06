Terör örgütüne tarihi darbe! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nca 3 yıl önce azılı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 5 ayrı renk kategorisinde hazırlanan 'aranan teröristler listesi'ndeki 234 terörist etkisiz hale getirildi. PKK terör örgütü büyük hezimet yaşarken, etkisiz hale getirilen teröristler arasında şehit Eren Bülbül'ün katili olan terörist Mehmet Yakışır ve 25 yıldır örgütte olan Delal Amed kod adlı kadın terörist Hülya Eroğlu da var.

Terör örgütünün en azılı elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca para ödüllü, kırmızı (4 milyon), mavi (1.5 milyon), yeşil (1 milyon), turuncu (600 bin) ve gri (300 bin) olmak üzere 5 ayrı renk kategorisinde 794 kişilik en çok aranan teröristler listesi hazırlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Ağustos 2015'ten bugüne kadar 5 kategoride 234 terörist ileri teknolojik milli harp araçları ve silahların kullanılmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin önemli kısmı PKK'nın yönetim kademesinde sözde askeri konsey üyesi ve saha sorumlularında bulunuyordu. Yönetici pozisyonundaki teröristlerin öldürülmesi, örgütün alt kadrolarında da çözülmeyi beraberinde getirdi. Çok sayıda terörist verilen ağır kayıplar sonucu moral ve motivasyon bozukluğundan kaynaklı kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Öldürülen teröristlerin kimliklerini açıklamaya sayı fazlalığı nedeniyle yetişemeyen terör örgütü büyük hezimet yaşadı.

KIRMIZI LİSTEDEN 8 İSİM

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler sayfasındaki fotoğraflarda birçok teröristin etkisiz hale getirildiği görülüyor. Buna göre, terör örgütünün sözde askeri konsey ve saha sorumlularını içeren kırmızı listeden 8 terörist etkisiz hale getirildi. Mavi listeden 16 yönetici düzeyinde terörist öldürüldü. Yeşil listeden 24, turuncu listeden 17, gri listeden ise 169 terörist etkisiz hale getirildi.



Son 3 yılda güvenlik güçlerinin İHA'larla tespit edip, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirdiği 8 üst düzey terörist şunlar;



Hülya Eroğlu (Delal Amed): Şırnak Bestler Dereler'de öldürülen Eroğlu, PKK yürütme konseyi üyesi olup Kandil'de Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile görüşen kişiydi.



Medeni Sayılgan (Panzer Kemal): Tunceli Pülümür'de 8 kişilik grubuyla öldürülen Sayılgan sözde Dersim saha sorumlusuydu.



Seyithan Sinet: Hatay-Osmaniye kırsalında 7 kişilik koruma grubuyla öldürülen Sinet, sözde Amanoslar saha sorumlusu olup, Afrin'den Hatay'a sızma yapan teröristlere öncülük ediyordu.



Birdal Burhanlı (Agiri): PKK'nın Kandil'e açılan kapısı Hakurk kampı genel sorumlusuydu. Burhanlı 7 teröristle birlikte öldürüldü.



Yusuf Şek (Yaşar Iğdır): Ağrı Tendürek Dağı'ndaki hava harekatında 6 teröristle öldürülen Şek, sözde Serhat saha sorumlusuydu.



Sefer Açar (Welat Herinki): Bitlis Hizan'da 10 teröristle birlikte öldürülen Açar sözde Garzan eyalet sorumlusuydu.



Mehmet Yakışır: (Cudi Zaza): Gümüşhane Kürtün'de öldürülen ve Eren Bülbül'ün katili olan Yakışır sözde Karadeniz eyalet sorumlusuydu.



Yunus Durmaz: Gaziantep'te hücre evine baskınla sonucu öldürülen Durmaz DEAŞ'ın Türkiye emiriydi. Mavi listeden öldürülen ve tamamı PKK'nın sözde askeri konsey üyesi olan teröristlerden bazıları ise şunlar;



Ekrem Güney: Sözde orta saha sorumlusu (Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Muş, Elazığ, Bitlis, Adıyaman) Güney 4 korumasıyla Lice'de öldürüldü.



Nevzat Gündüz: Güney'in yerine atanan Gündüz Lice'de 7 teröristle öldürüldü.



Murat Üçer: Gündüz'ün yerine atanan Üçer 4 korumasıyla Lice'de öldürüldü.



İsa Teres: Erzurum-Karadeniz sözde açılım sorumlusu Teres Tunceli Pülümür'de 15 teröristle öldürüldü.