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Gündem Terör örgütüne bir darbe daha! 1 ton 50 kg. ellerinden alındı
Gündem

Terör örgütüne bir darbe daha! 1 ton 50 kg. ellerinden alındı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:00:00 -
Terör örgütüne bir darbe daha! 1 ton 50 kg. ellerinden alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde, 1 EYP (Patlamaya hazır, 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş),1050 kilogram amonyum nitrat (30 kilogram tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş), 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 45 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği sabit dipçiği, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 500 12,7 milimetre uçaksavar (Doçka) fişeği, 3 bin 100 7,62 milimetre bixi makineli tüfeği fişeği, 1000 7,62 milimetre G-3 piyade tüfeği fişeği, 5 bin 60 7,62 milimetre kalaşnikof fişeği, 3 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, 1 akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi."

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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Yorumlar

ahmet

Adamlar suriye nin yarısına ülke kurdu siz pkkya bir darbe daha diye haber yapıyorsunuz
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