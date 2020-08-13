Terör örgütüne ağır darbe: Teröristbaşının en yakınındaki isim öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Pazar günü Irak ordusu sınır muhafızlarıyla, PKK'lılar arasında çatışma yaşandı. Bu çatışmada iki ateş arasında kalan bir çoban PKK'lı teröristlerin silahından çıkan kurşunla ateşle ağır yaralandı. Çatışmanın ardından sorunun çözülmesi amacıyla Iraklı iki general, PKK'lı teröristlerle görüşmek üzere Erbil'e bağlı Sidekan yakınlarındaki Bradost bölgesinde buluştu. İstihbaratın uzun süreden beri takip ettiği Kandil'in üst düzet yöneticilerinden Cemil Bayık'ın postacısı olan terörist Heval Agit'in de buluşmaya katılacağı tespit edildi.

SİHA'lardan nokta operasyon

Alınan istihbarat sonrası Van'daki merkezden havalanan TSK'ya ait iki SİHA bölgede yaptığı keşifte içerinde çok sayıda kişinin olduğu iki araç tespit etti. SİHA'lardan biri 29 dakika 17 saniye boyunca izlediği ve içinde Cemil Bayık'ın da olduğu aracı saat 14.55'de nokta atışı ile vurdu. Vurulan araçtaki bazı teröristler araçtan yaralı halde uzaklaşmaya çalışırken aynı SİHA 3 dakika sonra saat 14.58'de bir atış daha yaparak aracı imha etti.

Bölgeden kaçmaya çalışan ikinci araç da diğer SİHA tarafından 32 dakika 4 saniyelik takip sonucunda nokta atışıyla vuruldu. Nokta atışıyla vurulan araçlarda bulunan Iraklı 2 general ve 7 teröristin öldüğü belirlendi. Öldürülenler arasında Irak Sınır Güvenlik Güçleri 3. Tugayı Komutanı Zübeyr Hali ve 2. Tugay komutanı Mihemed Reşid ile Cemil Bayık'ın postacısı ve yakın koruması olan PKK'nın Sincar kampının eski sorumlularından Heval Agit kod adlı terörist Ali Novruzi (40) olduğu öğrenildi. Operasyonda Bayık'ın da öldüğü iddia edilse de teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

10 milyonluk kırmızı listede

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 10 milyonluk kırmızı listede aranan Heval Agit kod adlı İran uyruklu terörist Ali Novruzi (40), PKK'nın tepe isimlerinden Cemil Bayık'ın yardımcısı ve postacısı olarak biliniyor. Sincar eski sorumlusu Novruzi, aynı zamanda PKK'nın sözde istibarat biriminin de başındaki isimdi. MİT-TSK'nın takibi sonucu etkisiz hale getirilen Novruzi Türkiye'de çok sayıda güvenlik görevlisi ile sivil vatandaşın şehit olduğu saldırıların talimatını vermişti. 20 yıldır örgütte olan Novruzi, Sincar'ın Hanesur bölgesindeki kamplarda barınırken toplantı ve konferanslara katılmak üzere Kandil'e gidiyordu.