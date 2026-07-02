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Gündem Ankara’ya yakıt tankeri ve beton mikseri girişi yasaklandı
Gündem

Ankara’ya yakıt tankeri ve beton mikseri girişi yasaklandı

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Ankara’ya yakıt tankeri ve beton mikseri girişi yasaklandı

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi dolayısıyla yakıt tankeri ve beton mikseri gibi araçların 5-10 Temmuz tarihlerinde Ankara'ya girişini yasakladı.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacak.

Kent genelinde İhbarların dönemli olduğuna dikkati çekilerek, vatandaşların endişe duydukları konuları 112 acil çağrı merkezine aktarmaları çağrısında bulunuldu.

KGYS merkezinde büyük bir kriz merkezi oluşturuldu. Sürekli izleme ve takip yapılacak.

Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde birtakım tedbirler daha belirgin olacak. Onun haricinde vatandaşların endişe edeceği bir durum söz konusu değil.

Alternatif yollar belirlendi, İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından deklare edildi.

Öte yandan Ankara Valiliği, yakıt tankeri ve beton mikseri gibi araçların 5-10 Temmuz tarihlerinde Ankara'ya girişini yasakladı.

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