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Gündem Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de kalleş saldırı
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de kalleş saldırı

PKK/YPG'li teröristler tarafından Afrin kent merkezine düzenlenen füzeli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:49:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de kalleş saldırı

 

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

 

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