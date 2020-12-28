Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Dün 15 terörist öldürülmüştü

MSB'nin resmi sosyal hesabından dün yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denilmişti.