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Yerel Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yerel

Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 16:41:00 -
Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkele ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yurt içinde terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Başkale ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı. Aramalarda 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 41 mermi, 30 adet PK makineli tüfek mühimmatı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

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