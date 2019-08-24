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Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı EYP imha edildi

PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:50
Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı EYP imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:50
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  3. el yapımı patlayıcı
  4. Hakkari-Yüksekova kara yolu

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