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Gündem Terör örgütü PKK'dan tarihi itiraf: Bu yok oluşumuzun başlangıcı
Gündem

Terör örgütü PKK'dan tarihi itiraf: Bu yok oluşumuzun başlangıcı

Mehmetçiğin Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK’nın kamplarına yönelik başlattığı Pençe –Şimşek ve Pençe Yıldırım sınır ötesi operasyonları ile örgüte ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonların şiddetini artırması ile birlikte örgütten de açıklamalar ve itiraflar gelmeye başladı. Örgüt adına açıklama yapan Halk Savunma Merkezi Karargâh sözde Komutanlığı (HSM), “Bu sonun başlangıcı olabilir” itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:39:00 -
Terör örgütü PKK'dan tarihi itiraf: Bu yok oluşumuzun başlangıcı

 Yeniakit  Ankara 

Sınır ötesi operasyonlar kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken, önce kırılma açıklaması gelen PKK’dan şimdi de, “Bu sonun başlangıcı olabilir” açıklamaları gelmeye başladı.

Terör örgütü PKK adına örgütün medya organlarına açıklama yapan Halk Savunma Merkezi Karargâh sözde Komutanlığı (HSM), “Kürdistan Özgürlük Gerillası olarak, eğer düşmanın bu saldırılarına karşı gerekli cevabı vermezsek, halkımız için yok oluşun başlangıcı olacaktır. Bölge halkları için zifiri karanlığında bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bizim için o düzeyde stratejik ve önemlidir. İşte bu yüzden Kürdistan Özgürlük Gerillaları olarak bunun bilincinde olmalıyız. Bizim için bu yılda gelişecek olan savaş ve özellikle de şu anda Medya Savunma Alanları’nda başlayan savaş çok önemli bir başlangıçtır.” ifadeleriyle başlarına gelecekleri kendi teröristlerine karşı itiraf etmeye başladılar.

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