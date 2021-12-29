Terör örgütü PKK Barzani’den yakındı

Yeniakit Ankara

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından Cemil Bayık KDP karşısında da çaresiz kaldıklarını itiraf ederken, “Yani Türk devletinin yaptıkları bile KDP'nin yaptıklarının yanında az kalıyor” ifadelerini kullandı.

Eli kanlı terörist başı KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, örgütün medya organları aracılığıyla yaptığı açıklamada PKK’nın artık gücünün kalmaması nedeniyle KDP karşısında bile cesetlerini alamayacak duruma düştüğünü anlatıyor. Bayık, “KDP ise gerillaları katlediyor, cenazelerini bile ailelerine vermiyor. Aileler cenazelerimizi verin, diyor ama KDP ne evet diyor ne hayır diyor. Cevap bile vermiyorlar. Yani Türk devletinin yaptıkları bile KDP'nin yaptıklarının yanında az kalıyor. Halkımız KDP'nin neden gerillaya karşı Türk devletinin yanında yer aldığını soruyor, anlamaya çalışıyor. Halkımız KDP'nin bu yaklaşımlarını kabul etmiyor. KDP'nin yürüttüğü siyaset, yanlış bir siyasettir. Kürt halkına değil Türk devletine hizmet eden bir siyasettir. Türk devletinin amacı, PKK'yi ortadan kaldırmak. Bu çok açık. Kimse KDP'nin böyle bir siyaset yürüteceğini beklemiyordu. Ama bugün bu siyaseti yürütüyor.” ifadeleriyle ne kadar aciz duruma düştüklerini açıkça ortaya koyuyor.