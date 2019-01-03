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Terör örgütü köşeye sıkıştı ve doğruladı! 'Bizle arabulucu olmak istiyor'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararının ardından terör örgütü DSG'ye bağlı Demokratik Suriye Meclisi, Mısır ve Arap devletleriyle pazarlık yapıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:30
Terör örgütü köşeye sıkıştı ve doğruladı! 'Bizle arabulucu olmak istiyor'

ABD’nin Suriye'den çekilme kararından sonra terör örgütü DSG’nin siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi(DSM), Mısır ve Arap devletleriyle görüşmeler yapıyor. DSM'nin ABD Temsilcisi Sinema Muhammed, Mısır ve Arap devletleriyle görüşmeler yaptıklarını doğrulayarak, Mısır'ın Suriye devletiyle DSG arasındaki ilişkilerin iyi olması için çabaladığını söyledi.

İsrailli istihbarat sitesi DEBKAfile'de yer alan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Menbiç'e askeri güç göndermeleri için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan'la temas kurduğu belirtildi.

Haberde Mısır ve BAE'nin güvenlik ekiplerinin Menbic'de çeşitli temaslarda bulunduğu, ABD'nin iki ülkeye havadan destek sağlayacağı ve iki ülkenin askeri güçlerinin bu bölgede konuşlandırılıp Suriye-Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Arap devletleriyle görüşüyor

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla Türkiye'nin kendilerine yapacağı operasyon nedeniyle kaygılanan DSM ve DSG, Mısır başta olmak üzere Arap devletleriyle görüşmeler yapıyor.

'Mısır, DSG ile Suriye Ordusu arasında iyi bir diyalog istiyor'

Konuyla ilgili terör örgütü DSG'nin siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi (DSM)'nin ABD Temsilcisi Sinem Muhammed, Sputnik'e konuştu.

Mısır ve bazı Arap devletleriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Muhammed, şöyle konuştu: " ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı karşısında çaresiz değiliz. ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı almasından sonra Mısır ve Birleşik Arap Devletleri ile bazı Arap devletleriyle görüşmelerimiz oluyor. Mısır, bizle Suriye ordusu arasında köprü olmak istiyor. Mısır, bizle Suriye ordusu arasında arabulucu olmak istiyor. Mısır, DSG ile Suriye ordusu arasında iyi bir diyaloğun olmasını istiyor. Bu konuda çabalıyor. Arap halkı da Türkiye'nin Menbiç ve Fırat'ın doğusuna girmesini istemiyor. Biz Türkiye'nin Menbiç ve Fırat'ın doğusuna girmesini istemeyiz. Bu bölgelerin de Afrin gibi olmasını istemeyiz. "

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:30
  1. Ordu
  2. Mısır
  3. dsg
  4. YPG
  5. Suriye

YORUM YAZ

  • Yusuf Yusuf 19 dk önce
    Bu son sans bu sefer bu teror orgutunu bitirdik bitirdik aksi taktirde herzamanki gibi tekrardan guclenip milletin basina bela olucaktir hemde eskisinden daha guclu bir sekilde.

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