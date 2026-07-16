  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüştü Çok sayıda gözaltı var! Beykoz Belediyesi’nde ikinci dalga operasyon ‘Dezenformasyonlara dikkat’ denilince gülüp geçiyordunuz! Laikçi Pelin Batu günah çıkarttı Uyuşturucu baskını sırasında evinde bulunmuştu! Bakın o hassas terazi ne içinmiş Naci Görür korkuttu: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz 'Seküler laik kesimin nasipsizliği ve AHBAP' Kimsesiz çocukların kaldığı yetimhanede facia: 11 ölü MSB: Donanmamız 18 yıl sonra Lazkiye'deydi! Suriye ile denizde de işbirliği vurgusu Ukrayna'dan Rusya'ya ateşkes ve zirve çağrısı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti Özel’cilerden yine aynı terane! Yolsuzluktan tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı da “hatırlamıyorum” dedi
Gündem Terör örgütü DEAŞ operasyon
Gündem

Terör örgütü DEAŞ operasyon

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terör örgütü DEAŞ operasyon

Nevşehir merkezli 8 kentimizde eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6'sı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Nevşehir'in yanı sıra Adana, Mersin, Konya, Bursa, Samsun, Bolu ve Karabük'te belirlenen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

 

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., E.E., E.A., İ.M. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çok sayıda gözaltı var! Beykoz Belediyesi’nde ikinci dalga operasyon
Çok sayıda gözaltı var! Beykoz Belediyesi’nde ikinci dalga operasyon

Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Beykoz Belediyesi’nde ikinci dalga operasyon

CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti
CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

Gündem

CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Gündem

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Gündem

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23