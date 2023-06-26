Terör operasyonu: 2 tutuklama
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 2'si tutuklandı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2'si tutuklanırken 1'i ise ilgili birime teslim edildi.
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