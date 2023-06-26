  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

‘Ne yazık ki’ diyerek şok eden gelişmeyi duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Mısır'ı seçmeye başladılar

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için çıkış: Bunu düşünüyoruz diyerek kararı aldılar

Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!

Gram altın için İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Asla bunu yapmam, tavsiye de etmem

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu

Dünyaca ünlü şirketler petrolü bıraktı! Her yerde onu arıyor, Türkiye'de de var

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar

Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti
Yerel Terör operasyonu: 2 tutuklama
Yerel

Terör operasyonu: 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-06-26 16:02:00 -
Terör operasyonu: 2 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 2'si tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2'si tutuklanırken 1'i ise ilgili birime teslim edildi.

Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik
Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik

Gündem

Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik


ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK'nın kamikaze İHA planı deşifre oldu
PKK'nın kamikaze İHA planı deşifre oldu

Dünya

PKK'nın kamikaze İHA planı deşifre oldu

PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti
PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti

Gündem

PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23