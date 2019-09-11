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Terör mağdurlarından Bülent Arınç’a tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bülent Arınç’ın Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
Terör mağdurlarından Bülent Arınç’a tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bülent Arınç’ın Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bülent Arınç’ı eleştirerek, “Bu millet seni yıllarca bağrına bastı; sen şimdi millet, vatan, bayrak düşmanlarına destek veriyorsun. Hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsun? Her gün şehitlerimiz gelirken, daha dün Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz ve güvenlik koruyucumuz şehit olmuştur; sen tut PKK yandaşlarına sahip çık, üstüne bir de nedir, ’düşünce özgürlüğü’ diyorsun, haydi işine bak" dedi.


"Bu memlekete hainlik edenlere sahip çıkmak bir gazi olarak beni ve biz şehit, gazi ailelerini derinden üzmüştür" diyen Gündüz, "Seni kınıyoruz, sözlerin maksadını aşmıştır. Senin yapacağın tek çıkış yolun bu halktan, milletten ve biz şehit, gazi ailelerinden özür dileyip gidip evinde oturmaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
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